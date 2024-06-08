نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قائمة منتخب التشيك الرسمية لكأس أمم أوروبا "يورو 2024" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن إيفان هاسيك، المدير الفني لمنتخب التشيك الأول لكرة القدم، عن قائمة اللاعبين الذين سيشاركون في بطولة كأس أمم أوروبا "يورو 2024" المقامة في ألمانيا.

ستجري البطولة من 14 يونيو حتى 14 يوليو، حيث يتواجد المنتخب التشيكي في المجموعة السادسة إلى جانب منتخبات البرتغال وجورجيا وتركيا.

سيواجه المنتخب التشيكي في أولى مبارياته نظيره البرتغالي، بطل نسخة 2016، على ملعب ريد بول آرينا في 18 يوليو، ثم يلتقي بجورجيا وتركيا في المباريات اللاحقة.

قائمة التشيك لبطولة يورو 2024

حراسة المرمى: ماتيج كوفار (باير ليفركوزن)، فيزسلاف جاروس (شتورم جراز)، جيندريتش ستانيك (سلافيا براج).

خط الدفاع: دافيد زيما (سلافيا براج)، توماس هوليس (سلافيا براج)، روبن هارناتش (فيكتوريا بلزن)، فلاديمير كوفال (وست هام يونايتد)، مارتن فيتيك (سبارتا براج)، دافيد دوديرا (سلافيا براج)، ديفيد يورسيك (هوفنهايم)، لاديسلاف كريتشي (سبارتا براج)، توماس فيسليك (سلافيا براج).

وسط الملعب: أنتونين باراك (فيورنتينا)، ميشيل ساديلك (تيفنتي)، لوكاس بروفود (سلافيا براج)، أوندير لينجير (فينورد)، لوكاس شيرف (فيكتوريا بلزن)، توماس سوتشيك (وست هام يونايتد)، بافل سلوتش (فيكتوريا بلزن)، ماتيج يورزيك (سلافيا براج).

الهجوم: باتريك شيك (باير ليفركوزن)، آدم هولزيج (باير ليفركوزن)، موجمير شيتيل (سلافيا براج)، يان كوتشتا (سبارتا براج)، فاسلاف كيرني (فولفسبورج)، توماس شوري (فيكتوريا بلزن).