الرياضة

يستحق الكرة الذهبية.. مارتينلي يكيل المديح لنجم ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - مدح البرازيلي جابرييل مارتينيلي لاعب آرسنال الإنجليزي، مواطنه فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد مشيرًا إلى أنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

مارتينيلي: فينيسيوس يستحق الكرة الذهبية

قال مارتينيلي في تصريحاته اليوم: “إنه لفخر كبير أن ألعب مع فينيسيوس، وأن أعيش معه كل يوم أيضًا”.

وتابع: “فينيسيوس، أراه فتى مميز ويستحق ذلك. أشعر بسعادة كبيرة كلاعب برازيلي لرؤيته يتألق”.

وأضاف لاعب آرسنال، قائلًا: “من وجهة نظري فينيسيوس يستحق الفوز بالكرة الذهبية”.

وواصل: "إنه لمن دواعي سروري اللعب مع فينيسيوس ورودريجو".

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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