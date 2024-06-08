يستحق الكرة الذهبية.. مارتينلي يكيل المديح لنجم ريال مدريد

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أحمد جودة - القاهرة - مدح البرازيلي جابرييل مارتينيلي لاعب آرسنال الإنجليزي، مواطنه فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد مشيرًا إلى أنه يستحق الفوز بالكرة الذهبية هذا العام.

مارتينيلي: فينيسيوس يستحق الكرة الذهبية

قال مارتينيلي في تصريحاته اليوم: “إنه لفخر كبير أن ألعب مع فينيسيوس، وأن أعيش معه كل يوم أيضًا”.

وتابع: “فينيسيوس، أراه فتى مميز ويستحق ذلك. أشعر بسعادة كبيرة كلاعب برازيلي لرؤيته يتألق”.

وأضاف لاعب آرسنال، قائلًا: “من وجهة نظري فينيسيوس يستحق الفوز بالكرة الذهبية”.

وواصل: "إنه لمن دواعي سروري اللعب مع فينيسيوس ورودريجو".