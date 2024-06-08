نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية بـ750 ألف يورو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية اليوم أن إدارة النادي الأهلي قد أتمت صفقة التعاقد مع زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، بعد تفعيل الشرط الجزائي البالغ 750 ألف يورو، والتي ستدفع لاتحاد العاصمة.

تفاصيل صفقة انضمام زين الدين بلعيد إلى الأهلي

ووفقًا لصحيفة «الخبر» الجزائرية، تم الاتفاق بين زين الدين بلعيد وإدارة الأهلي على توقيع عقد يمتد لأربعة مواسم. سيتقاضى بلعيد راتبًا سنويًا يبلغ 500 ألف يورو في الموسم الأول، مع زيادة قدرها 100 ألف يورو في السنوات الثلاث التالية.

ذكرت الصحيفة أن زين الدين بلعيد سيصبح ثالث لاعب جزائري ينضم للنادي الأهلي، بعد أمير سعيود الذي انضم للفريق في عام 2009 من أكاديمية الفتي العربي، وأحمد قندوسي الذي يلعب حاليًا معارًا لفريق سيراميكا.

وأضافت الصحيفة أن بلعيد، المولود في 25 مارس 1999، تألق بألوان اتحاد العاصمة ولفت الأنظار خلال منافسات الكونفدرالية، حيث سجل أهدافًا حاسمة وساهم في تتويج فريقه بالبطولة العام الماضي. هذا التألق جذب انتباه مدرب الأهلي مارسيل كولر.

في سياق آخر، يستعد النادي الأهلي لمواجهة فريق فاركو في تمام السابعة مساء الجمعة 14 يونيو على استاد برج العرب بالإسكندرية، في اللقاء المؤجل من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.