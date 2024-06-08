نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تعليق مفاجئ من زيدان عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - علق الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، على انتقال مواطنه كيليان مبابي إلى صفوف الفريق الملكي بشكل رسمي.

انضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، بعدما أنهى مسيرته بقميص باريس سان جيرمان وقرر عدم تجديد عقده.

زيدان: مبابي سيصنع التاريخ ويتخطى جميع لاعبي ريال مدريد عبر التاريخ

قال زيدان خلال وثائقي: “كيليان مبابي هنا الآن، سيصنع التاريخ وأعتقد أنه سيتخطى جميع لاعبي ريال مدريد عبر التاريخ”.

وبسؤاله عن اللاعبين الذين أثاروا إعجابه كمدرب، قال: “عندما ترى توني كروس ولوكا مودريتش وكريم بنزيما يلعبون لك لمدة ساعة دون أن يخسروا كرة واحدة، فهذه هي كرة القدم التي تريد أن تراها”.

وواصل: “أجمل ملعب بالنسبة لي هو سانتياجو برنابيو، أنه خاص جدًا بالنسبة لي”.