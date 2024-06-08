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أحمد جودة - القاهرة - الشهادة الإعدادية محافظة القليوبية..رابط استعلام نتيجة الصف الثالث الاعدادي بالاسم فقط، كثر البحث بشكل كبير حول نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية، من قبل الطلاب واوياء الامور الخاصة بالطلاب والذي قد اعتمد في الدقائق الماضية محافظ القليوبية عيد الحميد الهجان نتيجة الشهادة الاعدادية الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الحالي 2024 والتي قد وصلت نسبة النجاح إلى 81.6 % كما اعتمد نتيجة الاعدادية المهنية بنسبة نجاح 78.88 % نسبة نجاح مرتفعه جدا عن تلك السنوات الماضية والان يستطيع لطلاب الحصول علي النتائج من خلال الدخول إلى موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية.



نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية الترم الثاني 2024

تتجه جميع انظار الطلاب واولياء الامور بشكل مباشر حول نتيجة الشهادة الاعدادية القليوبية نذاكر وإنه من المتوقع ان يتم الاعلان عن النتيجة خلال الساعات القليلة القادمة وإنه الان تجري اعتماد النتائج من اجل توفيرها للطلاب في اقرب وقت ممكن ويستطيع جميع الطلاب في المراكز المختلفة في المحاتفظة ويتمكن جميع الطلاب لان من البحث عن النتائج الكترونيا عبر بوابة التعليم الاساسي والتي يقوم بعرض جميع الدرجات الخاصة بالطلاب في جافة المواد بشكل مفصل وايضا المجموع الذي حصل عليه الطلبة وانتهت خلال الساعات القليلة الماضية وتم اعتمادها رسميا من قبل اللواء عبد الحميد الهجان ويمكن للطلاب معرفة النتائج الان وسنوفر لكم رابط الاستعلام من خلال موقعنا بلد نيوز.



خطوات الاستعلام عن نتائج الشهادة الاعدادية محافظة القليوبية

قم بالولوج إلى موقع البوابة الإلكترونية لمحافظة القليوبية.

ثم النقر على الإدارة التعليمية التابعة لها الطالب.

ثم الضغط على زر التنزيل.

بعد ذلك، ابحث عن نتيجتك بالاسم.

ثم تأكد منه برقم الجلوس الطالب.

خطوات الاستعلام من خلال موقع نتيجة نت

قم بالدخول إلى موقع نتيجة نت

قم بالضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية.

قم باكمال البيانات المتعلقة بك

ثم نقوم بإدخال رقم جلوس الطالب.

وأخيرًا نضغط عرض النتيجة.

انتظر ثوان بسيطة وستكون النتيجة متاحة امامك.