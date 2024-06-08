نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. تأكد استمرار صخرة دفاع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكدت تقارير صحفية، أن نادي برشلونة قد استقر على استمرار أحد لاعبي الفريق الأول لكرة القدم وذلك ليكون ضمن قائمة “البلوجرانا” في الموسم المقبل.

كريستنسن مستمر مع برشلونة

ذكر لويس روخو التابع لصحيفة “ماركا” الإسبانية، أن أندرياس كريستنسن مستمر مع فريق برشلونة، ولن يكون بين الأسماء التي ستغادر هذا الصيف.

وأوضح لويس، أن كريستنسن يريد البقاء، وفي نفس الوقت يريد النادي الكتالوني الاعتماد على خدماته في مركز المحور.

كما لفت المصدر ذاته إلى أنه يؤخذ بعين الاعتبار أن بيع اللاعب كريستنسن سيكون مربحًا جدًا للنادي الكتالوني، فقد انضم بشكل مجانٍ وقيمته السوقية 30/40 مليون يورو فبالتالي أي مبلغ سوف يسجل كربح في الميزانية.

وينوي النادي الكتالوني، الاعتماد على كريستنسن الموسم المقبل خصوصًا أن خطة المدرب الجديد هانسي فليك سوف تعتمد على محورين.