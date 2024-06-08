الرياضة

منتخب مصر يغادر مطار القاهرة متجهًا نحو أوزفالدو فييرا استعدادًا لمواجهة غينيا بيساو

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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منتخب مصر يغادر مطار القاهرة متجهًا نحو أوزفالدو فييرا استعدادًا لمواجهة غينيا بيساو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - توجهت منذ قليل رحلة الشركة الوطنية مصر للطيران رقم MS3601 من مطار القاهرة الدولى إلى مطار اوزفالدو فييرا بغينيا بيساو وعلى متنها بعثة المنتخب الوطني الأول لكرة القدم وذلك لملاقاة منتخب غينيا ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

منتخب مصر يغادر مطار القاهرة متجهًا نحو غينيا

وكان فى وداع بعثة المنتخب الوطني بمطار القاهرة الدولى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة حيث قام بمؤازرة البعثة قبل مغادرتها.

وكانت قد وصلت بعثة منتخب مصر بقيادة حسام حسن المدير الفني، إلى مطار القاهرة استعدادًا للسفر إلى غينيا بيساو لخوض مباراة الجولة الرابعة من  التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

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ويستعد منتخب مصر الأول لكرة القدم، لمواجهة غينيا بيساو في الجولة الرابعة من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026، في مباراة يسعى فيها الفراعنة لتحقيق الفوز.

وتقام مباراة منتخب مصر أمام غينيا بيساو يوم الإثنين المقبل بالعاصمة الغينية، وتنطلق صافرتها في السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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