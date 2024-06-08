نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 10 أسماء.. قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعمل المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مارسيل كولر، على ترتيب قائمة الراحلين من الفريق استعدادًا للموسم الجديد 2024 - 2025.

قائمة الراحلين عن الأهلي بنهاية الموسم

وأكد مصدر مقرب من داخل النادي الأهلي، أنه تم تأكيد رحيل 4 لاعبين بشكل نهائي عن الفريق بداية الموسم الجديد، وهم:

محمود الزنفلي - حارس المرمى.

خالد عبدالفتاح - الذي انضم للأهلي الموسم الماضي من سموحة.

أنتوني موديست - الفرنسي.

محمد الضاوي كريستو - التونسي.

وفقًا لمصدر داخل النادي الأهلي، هذا القرار تم اتخاذه بناءً على تقييمات فنية ورغبة في التجديد في التشكيلة.

بالإضافة إلى ذلك، يعتزم الثنائي محمد عبدالمنعم وبيرسي تاو مغادرة الفريق مع نهاية الموسم بعد تلقيهما عروضًا خارجية ورغبتهما في تجربة جديدة.

ومازال هناك 4 لاعبين تحت المراقبة الفنية لتحديد مصيرهم في نهاية الموسم، وهم: محمود متولي، محمد مجدي أفشة، طاهر محمد طاهر، وكريم الدبيس.