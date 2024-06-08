نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ضحية مبابي.. 3 عوائق أمام انتقال هالاند إلى ريال مدريد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تلقى النرويجي إيرلينج هالاند مهاجم مانشستر سيتي، صدمة قوية بعد انضمام الفرنسي كيليان مبابي إلى صفوف ريال مدريد في صفقة مجانية، بعد نهاية عقده مع باريس سان جيرمان.

هالاند محبط بعد انتقال مبابي إلى ريال مدريد

أشارت صحيفة “آس” الإسبانية في تقرير لها، اليوم السبت، إلى أن هالاند أصبح أول ضحايا صفقة مبابي، حيث كان يخطط المهاجم النرويجي الانتقال إلى ريال مدريد اعتبارًا من صيف 2025 بعد إكمال فترة 3 مواسم بقميص مانشستر سيتي.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن إمكانية رؤية هالاند بقميص ريال مدريد في المستقبل ليست مستبعدة تمامًا، على الرغم من أنها صعبة للغاية، وذلك يعود إلى مهارات التفاوض التي تتمتع بها رافائيلا بيمينتا، وكيلة أعمال النرويجي، المعروفة جيدًا في عالم الرياضة.

ووضعت بيمينتا، في عقد هالاند مع مانشستر سيتي بندًا يسمح للاعب بالمغادرة اعتبارًا من صيف 2024 مقابل مبلغ من المال يكون في متناول الأندية غير الإنجليزية.

ولفت المصدر ذاته إلى أن هذا المبلغ الذي تم وضعه يتناقص مع مرور المواسم، إذا قام هالاند بالتجديد، فمن المؤكد أن بيمينتا، كما هي طريقة عملها، ستستمر في ترك الباب مفتوحًا أمام رحيل موكلها إلى ريال مدريد.

وذكرت الصحيفة أن ريال مدريد سيواجه مشكلة في التوفيق بين رواتب مبابي وهالاند ولكن من الممكن أن يوفر البرنابيو "الجديد" للنادي دفعة اقتصادية تبلغ نحو 150 مليون يورو.

ويرفض نادي ريال مدريد، كسر “سقف” الرواتب مع قدوم مبابي الذي سيحصل على 15 مليون يورو، بينما يتمسك هالاند، بالحصول على نسبة 100% من حقوق الصورة وهو أمر مرفوض تمامًا من جانب النادي المدريدي.