نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. جوميز يضع شروطه لضم صفقات جديدة لـ الزمالك في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - وضع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، العديد من الشروط التي يجب توافرها قبل إتمام التعاقد مع أي صفقة جديدة للموسم المقبل، وذلك في حال نجاح المجلس في حل أزمة منع القيد.

شروط جوميز للصفقات الجديدة

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن جوميز رفض إتمام أي صفقة دون علمه، موضحًا في اجتماعه الأخير مع مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، أنه سيختار الصفقات بناءً على احتياجات الفريق للموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن جوميز طلب من إدارة الكرة التعاقد مع لاعبين صغار في السن، لا تزيد أعمارهم عن 25 عامًا، ليكونوا نواة لفريق المستقبل. كما شدد على ضرورة ضم صفقات أجنبية ذات خبرة في البطولات الكبرى، قادرة على اللعب تحت ضغط مستمر، مؤكدًا على أهمية عدم التسرع في حسم أي صفقة.

جهود مجلس الزمالك لحل أزمة القيد

يكثف مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، جهوده لحل قرار منع القيد لثلاث فترات متتالية، بسبب مستحقات بعض اللاعبين الأجانب.

وكان المغربي خالد بوطيب، لاعب الفريق السابق، قد حصل على حكم نهائي من المحكمة الرياضية بأحقيته في الحصول على نحو 2.4 مليون يورو من مستحقاته لدى النادي، مما أدى إلى إيقاف قيد النادي حتى سداد المستحقات.

بالإضافة إلى ذلك، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) إيقاف قيد الزمالك لثلاث فترات متتالية بدءًا من 15 مايو الماضي، بسبب مستحقات البرتغالي روي أجواش، والتي تبلغ 26 ألف دولار.