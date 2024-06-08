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أحمد جودة - القاهرة - حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، وجمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، على مؤازرة وتوديع بعثة المنتخب الوطني بمطار القاهرة الدولي، قبل سفرهم إلى غينيا بيساو استعدادا لمواجهة منتخب غينيا بيساو في إطار الجولة الرابعة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026 أمريكا وكندا والمكسيك.

وزير الرياضة يؤازر بعثة منتخب مصر قبيل سفرهم لمواجهة غينيا بيساو في تصفيات المونديال

طالب وزير الرياضة اللاعبين بتحقيق الفوز في المباراة التي تقام على ملعب استاد "24 سبتمبر"، يوم الاثنين المقبل، وحصد ثلاث نقاط تعزز من التأهل لكأس العالم، مطالبًا اللاعبين ببذل مزيد من الجهد والتركيز، وتقديم أفضل مستوى وأداء يليق بكرة القدم المصرية.

وتوجه وزير الرياضة إلي مطار القاهرة الدولي وجلس مع الفريق أثناء إنهاء إجراءات سفرهم علي الطائرة المصرية المتجهة إلي غينيا بيساو برئاسة المهندس خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري، وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تدعم المنتخب الوطني خلال مبارياته، مشيرا "لدى ثقتة كبيرة في قدراتكم وما تحملون على عاتقهم مسؤولية كبيرة لإسعاد الجماهير المصرية.

بينما وجه الكابتن حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، شكر البعثة الكبير للحكومة المصرية ممثلة في وزير الشباب والرياضة، علي الدعم المستمر للمنتخب وتوديع الفريق بالمطار اثناء إنهاء الإجراءات، مؤكدا أن المنتخب سوف يلعب من أجل الفوز وتحقيق الثلاث نقاط تقربه من الوصول إلي كأس العالم ولن يدخر اي مجهود داخل ارض المعلب.

ويتصدر منتخب مصر المجموعة الأولى برصيد 9 نقاط، حيث تمكن المنتخب الوطني من تحقيق الفوز في الثلاث جولات بالتصفيات، على حساب منتخب جيبوتي في الجولة الأولى بستة أهداف دون مقابل، والفوز على سيراليون في الجولة الثانية بهدفين دون مقابل والجولة الثالثة الفوز على بوركينافاسو بهدفين مقابل هدف.