نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مدريدي سابق.. برشلونة يستهدف صفقة هجومية قوية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يستهدف نادي برشلونة، التعاقد مع صفقة مميزة وذلك خلال فترة سوق الانتقالات الصيفية الحالية استعدادًا لمنافسات الموسم المقبل.

برشلونة يراقب بورخا مايورال

ذكر رامون فوينتس الصحفي التابع لصحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية أن نادي برشلونة قد تواصل من أجل الاستفسار عن بورخا مايورال لاعب خيتافي.

وأوضح فوينتس أن بورخا سيكون محط اهتمام في حال قرر فيتور روكي مغادرة صفوف برشلونة.

ويمتد عقد بورخا مايورال مع خيتافي حتى عام 2027 ولديه شرط جزائي بقيمة 4 ملايين يورو.

يشار إلى أن بورخا مهاجم خيتافي قد سبق له اللعب لأندية ريال مدريد وروما وليفانتي وفولفسبورج.