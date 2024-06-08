نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة بشأن مستقبل جوندوجان مع برشلونة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - كشف تقرير صحفي، عن مصير الألماني إيلكاي جوندوجان لاعب برشلونة وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية.

جوندوجان مستمر مع برشلونة الموسم المقبل

ذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن إيلكاي جوندوجان مستمر مع نادي برشلونة هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن جوندوجان يريد الاستمرار مع نادي برشلونة حتى يونيو 2025 على الأقل، أي حتى نهاية عقده.

ويحيط الغموض بموقف جوندوجان، بعد قدوم مواطنه هانسي فليك لتولي قيادة فريق برشلونة بعد إقالة تشافي هيرنانديز في نهاية الموسم المنصرم.

يذكر أن جوندوجان كان قد انتقل إلى برشلونة في صفقة مجانية خلال صيف عام 2023 قادمًا من مانشستر سيتي.