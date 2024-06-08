نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. التشكيل الرسمي لمباراة البرتغال وكرواتيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن روبرتو مارتينيز المدير الفني لمنتخب البرتغال عن تشكيل الفريق الذي سيخوض مباراة كرواتيا الودية وذلك استعدادا لمنافسات بطولة أمم أوروبا (يورو 2024 ).

وقع منتخب البرتغال في المجموعة السادسة من بطولة أمم أوروبا بجانب كلا من التشيك وتركيا وجورجيا.

وضمت قائمة البرتغال ثلاثة لاعبين من الدوري السعودي وعلى رأسهم القائد كريستيانو رونالدو نجم النصر وزميله أوتافيو وروبن نيفيز نجم الهلال.

ونجحت البرتغال في الفوز في أولى مبارياتها الودية على فنلندا وديا بأربعة أهداف مقابل هدفين.

تشكيل مباراة البرتغال وكرواتيا

ومن المقرر أن يبدأ منتخب البرتغال المباراة بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: دييجو كوستا

خط الدفاع: نونيو منديز - جواو كانسيلو - دييجو دالوت - روبن دياز.

خط الوسط: برونو - جواو بالينيا - فيتينا

خط الهجوم: جواو فيليكس - جونزالو راموس - بيرناردو سيلفا

كما أعلن زلاتكو داليتش عن تشكيل منتخب كرواتيا الذي جاء كالتالي:

حراسة المرمى: دومينيك ليفاكوفيتش

خط الدفاع: جفارديول وبونجراسيتش وسوتالو وستانسيتش

خط الوسط: كوفاسيتش وبرونزوفيتش ومودريتش

خط الهجوم: كراماريتش- ماير - بوديمير