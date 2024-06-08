أسود الكاميرون تكتسح الرأس الأخضر برباعية في تصفيات كأس العالم 2026

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أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة منتخب الكاميرون أمام نظيره كاب فيردي "الرأس الأخضر" وذلك لحساب الجولة الثالثة من التصفيات الأفريقية المؤهلة للمونديال 2026.

واستطاع منتخب الكاميرون الفوز برباعية مقابل هدف في مباراة شهدت سيطرة الاسود على الاحداث بالكامل.

أحداث مباراة الكاميرون والراس الأخضر

بداية الأهداف كانت من جانب مايكل نغادو نغادجوي والذي افتتح التسجيل لمنتخب الكاميرون في الدقيقة 13 من عمر الشوط الأول.

وضاعف فينست أبو بكر النتيجة في الدقيقة 24 ليعزز التقدم للكاميرون.

وفي الدقيقة 37 استطاع كاب فيردي الاستفاقة وتقليص الفارق بهدف جاميرو مونتيرو.

لكن أبو بكر لم يتأخر رده كثيرا مع الدقيقة 44 بهدف ثالث للكاميرون من ركلة جزاء.

واختتم اهداف الكاميرون نوهو تولو في الدقيقة 54 من عمر اللقاء.

ترتيب الكاميرون وكاب فيردي

وتصدرت الاسود المجموعة الرابعة برصيد 7 نقاط من فوزين وتعادل بينما احتلت كاب فيردي المركز الرابع برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل وهزيمة.