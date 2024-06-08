نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نشرة منتصف اليوم.. الأهلي يحسم أول صفقاته وكولر يرفض إذاعة ودية النجوم.. جوميز يفاجئ لاعبي الزمالك ويحدد شروط الصفقات الجديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "نشرة منتصف اليوم" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الصباحية اليوم الجمعة 7- 6- 2024 في السطور التالية:

الأهلي يحسم أول صفقاته الصيفية بـ750 ألف يورو

أكدت تقارير صحفية اليوم أن إدارة النادي الأهلي قد أتمت صفقة التعاقد مع زين الدين بلعيد، مدافع اتحاد العاصمة الجزائري، بعد تفعيل الشرط الجزائي البالغ 750 ألف يورو، والتي ستدفع لاتحاد العاصمة.

ووفقًا لصحيفة «الخبر» الجزائرية، تم الاتفاق بين زين الدين بلعيد وإدارة الأهلي على توقيع عقد يمتد لأربعة مواسم. سيتقاضى بلعيد راتبًا سنويًا يبلغ 500 ألف يورو في الموسم الأول، مع زيادة قدرها 100 ألف يورو في السنوات الثلاث التالية.

طالع تفاصيل الخبر من هنا

كولر يرفض إذاعة ودية الأهلي والنجوم.. تعرف على السبب

رفض السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إذاعة المباراة الودية أمام النجوم المقرر لها اليوم على ملعب التتش بالجزيرة.

ويأتي قرار المدير الفني، لرغبته في تطبيق بعض الجمل التكتيكية الخاصة بلاعبي الأهلي، بالإضافة إلى تجربة عدد من العناصر الشابة خلال المباراة قبل مواجهة فاركو بالدوري.

طالع تفاصيل الخبر من هنا

تطورات جديدة في إصابة وسام أبو علي

أكد مصدر داخل الأهلي، أن وسام أبو علي مهاجم الفريق لن يلحق بمباراة فلسطين وأستراليا المقرر لها الثالثة عصر الثلاثاء المقبل في تصفيات آسيا المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.

وأوضح المصدر، أن اللاعب مازال في قطر في الوقت الذي غادرت فيه بعثة منتخب فلسطين إلى أستراليا استعدادًا لخوض المباراة، بعد إصابته أمام لبنان في الجولة الثالثة.

ويخضع وسام أبو علي مهاجم الأهلي لأشعة جديدة اليوم من أجل تحديد مدة غيابه عن الملاعب بعد إصابته رفقة منتخب بلاده أمام لبنان في تصفيات آسيا المؤهلة إلي كأس العالم 2026.

طالع تفاصيل الخبر من هنا

جوميز يفاجئ لاعبي الزمالك بهذا القرار

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز منح اللاعبين راحة اليوم السبت من التدريبات عقب خوض ودية البنك الأهلي التي أقيمت مساء أمس الجمعة.

ويستأنف الزمالك تدريباته مساء غدا الأحد على ملعب النادي استعدادًا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، المقرر لها يوم 14 يونيو الجاري، والمؤجلة من الجولة الحادية عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جوميز يضع شروطه لضم صفقات جديدة لـ الزمالك

وضع البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني لفريق الكرة الأول بنادي الزمالك، العديد من الشروط التي يجب توافرها قبل إتمام التعاقد مع أي صفقة جديدة للموسم المقبل، وذلك في حال نجاح المجلس في حل أزمة منع القيد.

أكد مصدر داخل نادي الزمالك، أن جوميز رفض إتمام أي صفقة دون علمه، موضحًا في اجتماعه الأخير مع مجلس الإدارة برئاسة حسين لبيب، أنه سيختار الصفقات بناءً على احتياجات الفريق للموسم الجديد.

وأشار المصدر إلى أن جوميز طلب من إدارة الكرة التعاقد مع لاعبين صغار في السن، لا تزيد أعمارهم عن 25 عامًا، ليكونوا نواة لفريق المستقبل. كما شدد على ضرورة ضم صفقات أجنبية ذات خبرة في البطولات الكبرى، قادرة على اللعب تحت ضغط مستمر، مؤكدًا على أهمية عدم التسرع في حسم أي صفقة.

طالع تفاصيل الخبر من هنا

وليد الركراكي يُعلق على غضب حكيم زياش ويوسف النصيري أمام زامبيا

أكد وليد الركراكي، المدير الفني لمنتخب المغرب، تفهمه لردة فعل كل من حكيم زياش ويوسف النصيري بعد استبدالهما في مباراة زامبيا، التي جرت أمس الجمعة في إطار تصفيات كأس العالم 2026. وحقق المنتخب المغربي فوزًا صعبًا بنتيجة 2-1 على ملعب "أدرار"، في الجولة الثالثة من مرحلة المجموعات.

خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد عقب المباراة، قال الركراكي: "واجهنا بعض الصعوبات في البداية، لكن التغييرات التي أجريناها ساعدتنا على اللعب بشكل أفضل. ومع ذلك، لم أكن راضيًا عن الطريقة التي استقبلنا بها الهدف الأول. نحن في شهر يونيو، وهناك بعض الإعياء الظاهر على اللاعبين".

وأضاف: "ردة فعل حكيم زياش ويوسف النصيري طبيعية بالنسبة لي. من الطبيعي أن يغضب اللاعب لرغبته في المشاركة المستمرة. حكيم كان مصابًا ولاحظت أنه حان وقت استبداله. نحن نعرف ما نريد ونثق في عملنا".

طالع تفاصيل الخبر من هنا

تعليق مفاجئ من زيدان عن انتقال مبابي إلى ريال مدريد

علق الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد السابق، على انتقال مواطنه كيليان مبابي إلى صفوف الفريق الملكي بشكل رسمي.

انضم كيليان مبابي إلى ريال مدريد في صفقة انتقال حر، بعدما أنهى مسيرته بقميص باريس سان جيرمان وقرر عدم تجديد عقده.

قال زيدان خلال وثائقي: “كيليان مبابي هنا الآن، سيصنع التاريخ وأعتقد أنه سيتخطى جميع لاعبي ريال مدريد عبر التاريخ”.