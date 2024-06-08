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أحمد جودة - القاهرة - ألقت تقارير صحفية إسبانية الضوء على موقف برشلونة الإسباني من بيع نجمه الدنماركي أندرياس كريستنسن في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

برشلونة يحسم موقفه من بيع كريستنسن

وأشارت صحيفة ماركا الإسبانية إلى أن عقد أندرياس كريستنسن البالغ من العمر 28 عامًا مع برشلونة ينتهي في صيف عام 2026.

وأكدت صحيفة ماركا الإسبانية أن برشلونة لا يرغب في بيع كريستنسن في الميركاتو الصيفي الحالي.

وأفادت الصحيفة الإسبانية بأن برشلونة مقتنع أن كريستنسن لا يريد الرحيل أيضًا عن النادي الكتالوني.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن الألماني هانز فليك المدير الفني الجديد لبرشلونة ينوي الاعتماد على كريستنسن في خط الوسط كما حدث في الدور الثاني من الموسم المنصرم.

ولفتت الصحيفة الإسبانية أن أندرياس كريستنسن كان قد خاض 42 مباراة مع برشلونة في جميع البطولات في الموسم المنصرم، حيث سجل 3 أهداف وصنع هدفين آخرين.

ونوهت الصحيفة الإسبانية أن كريستنسن كان قد توج مع برشلونة بكلا من الدوري الإسباني مرة وكأس السوبر الإسباني مرة في موسم 2022-2023.

وألمحت الصحيفة الإسبانية أن كريستنسن كان قد انضم إلى صفوف البرسا في صيف عام 2022 في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع تشيلسي الإنجليزي.