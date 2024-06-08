قرار عاجل من حسام حسن بشأن محمد الشناوي قبل مواجهة غينيا بيساو

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أحمد جودة - القاهرة - قرر الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول، بقيادة حسام حسن، استمرار الحارس محمد الشناوي في حماية مرمى "الفراعنة" خلال المباراة المقبلة أمام غينيا بيساو. يأتي هذا القرار بعد الأداء المتميز الذي قدمه الشناوي في المباراة السابقة ضد بوركينا فاسو، والتي انتهت بفوز مصر بنتيجة 2-1.

قرار عاجل من حسام حسن بشأن محمد الشناوي

أفاد مصدر داخل منتخب مصر، أن حسام حسن وجهازه الفني قرروا الإبقاء على محمد الشناوي كحارس أساسي للمنتخب في مواجهة غينيا بيساو. وأضاف المصدر أن الجهاز الفني أُعجب بأداء الشناوي المميز أمام بوركينا فاسو، رغم انتقادات البعض له حول الهدف الذي دخل مرماه.

تغادر بعثة منتخب مصر إلى غينيا بيساو لخوض المباراة المقررة يوم الاثنين المقبل، ضمن الجولة الرابعة من دور المجموعات في التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2026.

بهذا القرار، يعبر الجهاز الفني عن ثقته في قدرات محمد الشناوي، الذي يستمر في تقديم أداء قوي ومميز في حراسة مرمى المنتخب الوطني.