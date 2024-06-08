نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر توك شو سبورت.. تفاصيل عقوبة رمضان صبحي وحقيقة مفاوضات الزمالك مع بن شرقي وصراع فرنسي على مهاجم منتخب مصر في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - الكورة حياة.. ولإن كلنا عندنا شغف بكرة القدم وأخبارها وأحداثها يضع "دوت الخليج الرياضي" بين أيديكم كل الأخبار والأحداث والتحليلات والحكايات لما تفعله عناصر اللعبة من مسؤولين ومدربين ولاعبين وحكام داخل المستطيل الأخضر وخارجه.

ونقدم لكم هنا "توك شو سبورت" جولة إخبارية لكل ما فاتك من أخبار المساء وأبرز الأحداث الأخيرة على الساحة الرياضية اليوم السبت 8- 6- 2024:

تفاصيل عقوبة رمضان صبحي مع أزمة المنشطات

كشف الإعلامي عبدالناصر زيدان، عن التفاصيل الكاملة الخاصة بأزمة رمضان صبحي لاعب الفريق الذي تم اتهامه بتعاطي "منشطات" ومطالبة المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات "النادو" بإيقافه.

وقال زيدان خلال تصريحاته ببرنامجه "ملعب الشمس" والمذاع على "قناة الشمس"، إن كل ما في الأمر أن رمضان صبحي للأسف تشاجر مع أحد الأطباء الذين سحبوا عينته عقب إحدى مباريات الفريق الأفريقية، وهذا الطبيب كتب تقريرًا يقول إن عينة اللاعب "فاسدة"، ما يضع رمضان صبحي في دائرة الاتهام بتناول المنشطات.

وأضاف، أن هذه الأزمة حدثت بالفعل منذ 8 أشهر لكنها ظهرت فقط الآن وحارس مرمي بيراميدز شريف إكرامي سارع وقتها وقام بتهدئة رمضان والطبيب، إلا أن الأخير كان غاضبا جدا وقرر بعدها أن يتسبب في أزمة للجناح الدولي.

أحمد سليمان يكشف حقيقة مفاوضات الزمالك مع بن شرقي

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، حقيقة الأخبار المتداولة خلال الفترة الأخيرة، حول وجود مفاوضات بين القلعة البيضاء والمغربي أشرف بن شرقي، لعودته مرة آخرى إلى كتيبة أبناء ميت عقبة في الميركاتو الصيفي.

وقال أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: "كل ما يثار فى السوشيال ميديا بشأن التعاقد مع أشرف بن شرقي مجلس الزمالك لا علاقة له به".

وتابع: "لا يوجد أفضل من محمد عواد وصبحي فى مصر وحسين لبيب شخصيًا سيجدد لهما".

الدرندلي يكشف كواليس جلسة محمد صلاح مع وزير الشباب والرياضة والتوأم

كشف خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس جلسة محمد صلاح نجم فريق ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر، مع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، في حضور التوأم حساب وإبراهيم حسن.

وقال خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق المذاع علي MBC Masr 2: "لا توجد أي أزمات داخل منتخب مصر".

وتابع: "محمد صلاح تحدث أمام الوزير الدكتور أشرف صبحي والتوأم قائلا، اننا نثق فى الأسطورة حسام حسن وأنه قدوة للاعبي منتخب مصر".

أبو مسلم: ناديان فرنسييان يتابعان مصطفى محمد

أكد أحمد أبو مسلم، نجم النادي الأهلي وستراسبورج الفرنسي السابق، أن هناك ناديين فرنسيين يتابعان مصطفى محمد، مهاجم منتخب مصر وفريق نانت الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وقال أحمد أبو مسلم في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "مستوى مصطفى محمد لم يعجبني في مباراة بوركينا فاسو، أتابع الدوري الفرنسي، لأنني لعبت فيه 5 مواسم متتالية، وهذا اللاعب لديه نضوج بشكل كبير".

وتابع: "ما أعرفه عن مصطفى محمد أن لديه عرضًا من أحد الأندية الكبيرة في الدوري الفرنسي، مارسيليا ولانس، هذا ما سمعت عنه، أما محمد عبد المنعم فهناك اهتمام من نادي موناكو".

وأضاف: "نادي موناكو سيفيد محمد عبد المنعم، لأنه فريق كبير، وسيشارك في دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، وهو لاعب صغير في السن".