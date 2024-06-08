نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. سبب غياب مبابي عن تدريبات منتخب فرنسا قبل أمم أوروبا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بات الفرنسي كيليان مبابي نجم ريال مدريد، مهددًا بالغياب عن مواجهة منتخب بلاده الودية ضد كندا.

مبابي خارج مباراة فرنسا وكندا

أشارت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية إلى أن هناك شكوك حول إمكانية مشاركة كيليان مبابي في مواجهة الديوك المقبلة ضد كندا.

وأوضحت الصحيفة الفرنسية أنه لا يوجد شيء خطير بالنسبة لكيليان مبابي وسيكون متاحًا للمشاركة مع بلاده في بطولة أمم أوروبا "يورو 2024".

وذكرت تقارير، أن غياب مبابي عن ودية منتخب فرنسا وكندا التي ستقام غدًا الأحد، بغرض حمايته من الإصابة قبل بطولة يورو 2024.

وغاب كيليان مبابي وزميله أوريلين تشواميني عن تدريبات منتخب فرنسا، التي جرت اليوم السبت.