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أحمد جودة - القاهرة - تعلن إدارة قطاع الناشئين بالنادي المصري، عن بدء طرح استمارات اختبارات قطاعي الناشئين والبراعم وذلك اعتبارًا من غدا الأحد الموافق التاسع من يونيو بملعب الهدف بالمدينة الرياضية.

النادي المصري يبدأ غدا في طرح استمارات اختبارات قطاع الناشئين

هذا وسوف يتم طرح الاستمارات على فترتين، الفترة الصباحية وتبدأ من العاشرة صباحًا وحتى الثانية عصرًا، والفترة المسائية وتبدأ من الرابعة عصرًا وحتى السابعة والنصف مساءً.

تبدأ الاختبارات التي يشرف عليها عباس نور الدين المدير الفني لقطاع الناشئين في الأول من يوليو المقبل على ملعب السيد متولي بجوار جمعية كفالة اليتيم من الساعة الرابعة والنصف عصرا وحتى الساعة السابعة والنصف مساء.

هذا ومن المقرر أن تكون اختبارات المراحل العمرية من 2005 وحتى 2011 مفتوحة للناشئين والبراعم من جميع المحافظات.

بينما ستقتصر اختبارات المراحل العمرية من 2012 وحتى 2016 على البراعم من أبناء بورسعيد فقط.

تبلغ قيمة الاستمارة 50 جنيهًا، يشترط لخوض الاختبارات تقدم اللاعب بتقرير طبي معتمد يثبت صحة وسلامة اللاعب.