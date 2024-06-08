نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الأهلي يفوز على النجوم وديًا بهدف لـ محمود كهربا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - انتهت أحداث مباراة الأهلي أمام النجوم، والتي جمعت الفريقين وديًا استعدادا للعودة لمنافسات الدوري المصري الممتاز "دوري نايل".

واستطاع الأهلي تحقيق الفوز بهدف نظيف في مباراة شهدت غياب بعض العناصر بداعي المشاركة مع منتخب مصر في تصفيات افريقيا المؤهلة للمونديال.

وسجل الهدف محمود كهربا ليتفوق المارد الأحمر في المباراة.

موعد مباراة الأهلي القادمة

ويلتقي الأهلي مع فاركو الجمعة الموافق الرابع عشر من شهر يونيو الجاري في مباراة مؤجلة تعود لمنافسات الجولة الحادي عشر.

وتنطلق المباراة في تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة والسعودية في استاد الجيش في برج العرب.

ويحتل فريق الأهلي المركز الثامن بترتيب الدوري المصري برصيد (33 نقطة) من (15 مباراة).