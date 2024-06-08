نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ثنائي منتخب فرنسا يثير القلق قبل يورو 2024 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - غاب ثنائي فريق ريال مدريد الإسباني، كيليان مبابي وتشواميني، عن التدريبات الجماعية لمنتخب فرنسا استعدادًا لخوض منافسات بطولة أمم أوروبا.

ويواصل منتخب فرنسا استعداداته لخوض بطولة يورو 2024، والتي من المقرر بدايتها في يوم 14 يونيو، وستنتهي يوم 14 يوليو 2024.

سر غياب نجوم ريال مدريد عن تدريبات فرنسا

وتسأل الجماهير عن سبب غياب ثنائي ريال مدريد مبابي وتشواميني في التدريبات الجماعية لمنتخب الديوك قبل يورو.

ويستعد منتخب فرنسا لمواجهة نظيره منتخب كندا وديًا، مساء غدًا الأحد، على أرضية ستاد بوردو في التحضيرات الأخيرة لخوض البطولة القارية.

لم يصدر منتخب فرنسا بيان حول سبب غياب نجموم ريال مدريد عن التدريبات الجماعية، لكن من المتوقع غيابهم عن مواجهة كندا وديا.

وبحسب قرعة بطولة أمم أوروبا يورو 2024، يقع منتخب فرنسا، رفقة كلا من بولندا والنمسا، وهولندا.