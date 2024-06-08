صورة منتخب فرنسا الرسمية لبطولة يورو 2024

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أحمد جودة - القاهرة - كشف منتخب فرنسا عن الصورة الرسمية للمنتخب في بطولة اليورو 2024 والتي تستقبلها الأراضي الألمانية في شهر يونيو الحالي.

صورة منتخب فرنسا الرسمية ليورو 2024

و تبدأ أحداث البطولة من الرابع عشر من شهر يونيو الحالي وتستمر حتى الرابع عشر من شهر يوليو الحالي.

ووقع الديوك المجموعة الرابعة بجوار هولندا والنمسا والفائز منتخب بولندا،

قائمة منتخب فرنسا المشاركة في البطولة

حراسة المرمى: ألفونسو أريولا (وست هام الإنجليزي) - مايك ماينان (ميلان الإيطالي) - برايس سامبا (لانس الفرنسي)

الدفاع: جوناتان كلوس (مارسيليا الفرنسي) - ثيو هيرنانديز (ميلان الإيطالي) – إبراهيما كوناتي (ليفربول الإنجليزي) - فيرلاند ميندي (ريال مدريد الإسباني) - بنجامين بافارد (إنتر الإيطالي) - ويليام ساليبا (أرسنال الإنجليزي)- دايو أوباميكانو (بايرن ميونيخ الألماني) - جول كوندي (برشلونة الإسباني).

الوسط: إدوارد كامافينجا (ريال مدريد الإسباني) - يوسف فوفانا (موناكو الفرنسي) - أدريان رابيو (يوفنتوس الإيطالي) - أوريلين تشواميني (ريال مدريد الإسباني) - وارن زائير إيمري (باريس سان جيرمان) - نجولو كانتي (اتحاد جدة السعودي)

الهجوم: أنطوان جريزمان (أتليتكو مدريد الإسباني) - برادلي باركولا (باريس سان جيرمان) - كينجسلي كومان (بايرن ميونيخ الألماني) - أوليفيه جيرو (ميلان الإيطالي) - عثمان ديمبيلي (باريس سان جيرمان) – راندال كولو مواني (باريس سان جيرمان)- ماركوس تورام (إنتر الإيطالي) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان).