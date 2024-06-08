منتخب البرتغال يخسر أمام كرواتيا وديًا قبل أمم أوروبا

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أحمد جودة - القاهرة - نجحت كرواتيا في الفوز على البرتغال بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما وديا وذلك استعدادًا لبطولة أمم أوروبا يورو 2024.

منتخب البرتغال يخسر أمام كرواتيا وديًا

خطف المنتخب الكرواتي هدف الفوز مبكرا تحديدا في الدقيقة الثامنة من توقيع لوكا مودريتش الذي أطلق تسديدة صاروخية في الزاوية السفلية على يسار دييجو كوستا حارس مرمى البرتغال.

شهد باقي الشوط الأول خطورة أكبر وأضاعوا الكثير من الأهداف المؤكدة بينما كان آداء لاعبي البرتغال ضعيفا ولم تكن هناك أي فرصة خطيرة على مرمى المنتخب الكرواتي لينتهي الشوط الأول بتقدم كرواتيا على البرتغال بهدف نظيف.

وفي الشوط الثاني، نجح لاعبو منتخب البرتغال في تعديل النتيجة مبكرا لصالحهم تحديدا في الدقيقة 48 عن طريق ديبجو جوتا الذي استلم تمريرة متقنة داخل منطقة الجزاء وقام بالضغط على دفاع المنتخب الكرواتي ويسجل هدف التعادل لمنتخب البرتغال.

في الدقيقة 56، تابع انتوني بوديمير لاعب كرواتيا عرضية داخل منطقة جزاء منتخب البرتغال ليسددها برأسه ويعلن عن الهدف الثاني للمنتخب الكرواتي.

شهد الشوط الثاني خطورة كبيرة من جانب لاعبي البرتغال الذين حاولوا تعديل النتيجة لصالحهم ولكن باءت جميع محاولاتهم بالفشل لتنتهي المباراة بفوز كرواتيا بهدفين مقابل هدف للبرتغال.