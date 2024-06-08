نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مفاجأة.. الأهلي قد يشارك في بطولة قارية جديدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تقارير صحفية تكشف عن مساعي الاتحادين الآسيوي والأفريقي لكرة القدم لإحياء بطولة كأس الآفروآسيوية للأندية، التي كانت تُقام بين بطلي دوري أبطال إفريقيا وآسيا في الفترة من 1986 إلى 1998.

الأهلي قد يشارك في بطولة قارية جديدة

وبحسب صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، فإن الاتحادين يبحثان حاليًا إعادة تنظيم البطولة مرة أخرى، ابتداءً من هذا العام، حيث ستُجمع فريقا الأهلي بطل دوري أبطال إفريقيا، والعين بطل دوري أبطال آسيا.

ووفقًا للتقارير، يُقترح أن تُنظم البطولة في الثلاث نسخ القادمة بقارة آسيا، لتضمن الالتزام بمعايير التنظيم وجودة الملاعب والاستضافة. كما تُشير التقارير إلى وجود شركات تبدي رغبتها في دعم البطولة ماليًا.

ويُطرح أيضًا اقتراح بأن تُقام المباريات في نظام المباراة الواحدة، كما كانت تجري في النسخ الأولى من البطولة، بسبب ضيق الوقت، على الرغم من وجود اقتراح ضعيف بتنظيمها بنظام الذهاب والإياب.

وتشير التقارير إلى اقتراب اختيار دول غرب آسيا، مثل قطر أو السعودية، لاستضافة البطولة، نظرًا لتتويج العين بطلًا لآسيا والأهلي بطلًا لإفريقيا.