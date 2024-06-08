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أحمد جودة - القاهرة - ناشد مجلس إدارة النادي المصري التدخل لحل الأزمة التونسي رامي البدوي والمساهمة فى إنهاء إيقاف القيد حتى يتمكن النادي من المشاركة فى بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية المقبلة.

مجلس المصري يناشد محافظ بورسعيد لحل أزمة رامي البدوي

فشلت المحاولات الودية من قبل مسؤول المصري والاعب التونسي رامي البدوي للوصول إلي حل لإنهاء الازمة وسداد مبلغ 30 مليون جنيه نتيجة لأخطاء إدارية من المجلس السابق.

أصدرت المحكمة الرياضية الدولية حكم نهائي يلزم النادي المصري بدفع 500 ألف دولار في موعد أقصاه الثاني والعشرين من يونيو الجاري.

أكد مصدر مسؤول داخل النادي المصري في تصريحات خاصة سابقة لـ" دوت الخليج الرياضي" أن عدم سداد هذه الغرامة سيؤدي إلى عدم تجديد النادي المصري لرخصة الأندية المحترفة، وبالتالي حرمانه من المشاركة الأفريقية، بالإضافة إلى عدم فتح باب القيد للنادي لفترات قادمة.

وأوضح المصدر أن كامل أبو علي، رئيس مجلس إدارة النادي، قد قام بضخ ما يقرب من 465 مليون جنيه خلال فترة تولي المجلس، التي تمتد لـ 20 شهرًا، فيما بلغت إيرادات النادي خلال نفس الفترة 165 مليون جنيه فقط.

وأضاف المسؤول أن أبو علي سدد ما يقرب من 100 مليون جنيه كمستحقات عن سنوات سابقة، بالإضافة إلى إنهاء كافة القضايا الدولية وتحمل نفقات التعاقدات والمعسكرات ورواتب اللاعبين والعاملين بالنادي، مما يكلف النادي نحو 365 مليون جنيه.

وفي ختام تصريحه، دعا المصدر كافة الكيانات الكبيرة داخل محافظة بورسعيد ورجال الأعمال إلى تقديم الدعم المادي للنادي المصري، لمساعدته في الخروج من هذه الأزمة المالية الحرجة، وعدم ترك كامل أبو علي يواجه هذه التحديات بمفرده.