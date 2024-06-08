المصري يستأنف تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة الزمالك بالدوري

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أحمد جودة - القاهرة - استأنف الفريق الأول لكرة القدم بالنادي المصري تدريباته الجماعية مساء اليوم السبت على ملعب ستاد الكلية الحربية استعدادا لمواجهة نظيره فريق الزمالك بالجولة السادسة والعشرين من منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز.

المصري يستأنف تدريباته الجماعية استعدادا لمواجهة الزمالك

ويخوض الفريق البورسعيدي مباراة ودية أمام فريق النصر الليبي وذلك في تمام الساعة الرابعةوالنصف من عصر الأثنين المقبل ضمن استعدادات المصري لمباراته القادمة بالدوري.

يرغب علي ماهر المدير الفني للنادي المصري في منح الفرصة للبدلاء وعدد من اللاعبين الشباب في ودية النصر الليبي والمقرر إقامتها على ستاد الكلية الحربية.

موعد مباراة المصري والزمالك بالدوري

تنطلق هذه المباراة في السابعة مساء يوم الأثنين الموافق السابع عشر من يونيو الجاري على ستاد الجيش ببرج العرب.

ومن المقرر أن تذاع مباراة المصري والزمالك عبر شبكة قنوات تايم سبورت الرياضية الناقل الرسمي لجميع مباريات الدوري الممتاز.

ويحتل النادى المصرى المركز الثانى فى مسابقة الدورى برصيد 39 نقطة، بعدما خاض 24 مباراة، حيث فاز المصرى فى 11 مواجهة وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 7 أخرى، وسجل لاعبو المصرى 24 هدفًا واستقبلت شباكهم 31.