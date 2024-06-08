الإسماعيلي يبدأ تأسيس فريق لكرة القدم النسائية ويفتح باب الأختبارات

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن مجلس إدارة نادي الإسماعيلي عن البدء في اتخاذ إجراءات لتأسيس وتجهيز فريق الإسماعيلي لكرة القدم النسائية، وبالفعل بدأ الدراويش في أولى خطواته بفتح باب الاختبار أمام اللاعبات الموهوبة والتي ترغب في الانضمام لفريق الإسماعيلي النسائي.

الإسماعيلي يبدأ تأسيس فريق لكرة القدم النسائية

وقرر مجلس إدارة نادي الاسماعيلي فتح باب الاختبار بالمجان لدعم صفوف فريق كرة القدم النسائية، وأعلن موعد يوم الاثنين القادم الموافق 10 يونيو بداية من مواليد 2005 حتى 2010.

وتقام الاختبارات الاثنين والاربعاء والجمعة من كل أسبوع بمقر النادي في الساعة 4 عصرًا، ويأتي هذا في إطار تعليمات الاتحاد الافريقي لكرة القدم بضرورة وجود فريق لكرة القدم النسائية داخل أندية الدوري الممتاز المصري كشرط للحصول على رخصة الاندية من قبل الاتحاد الأفريقي لكرة القدم.