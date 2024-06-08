تشيلسي يشترط للموافقة على رحيل لوكاكو بعد اهتمام نابولي والدوري السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - حددت إدارة تشيلسي الإنجليزي، شرطها للموافقة على رحيل البلجيكي روميلو لوكاكو مهاجم الفريق وذلك في فترة سوق الانتقالات الصيفية.

شرط تشيلسي للموافقة على رحيل لوكاكو

ذكرت تقارير صحفية أن نادي نابولي يسعى لضم لوكاكو على سبيل الإعارة لمدة موسم واحد، كما يحظى اللاعب باهتمام الدوري السعودي.

وأفاد الصحفي الموثوق فابريزيو رومانو عبر حسابه بمنصة "إكس" للتواصل الاجتماعي بأن نادي تشيلسي قد أبلغ نابولي بعدم موافقته على فكرة إعارة لوكاكو.

وأكد رومانو أن تشيلسي يصر على خروج لوكاكو بعد دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ قيمته 38 مليون جنيه إسترليني، ويمكن لنادي نابولي القيام بالعملية حال بيع مهاجمه النيجيري فيكتور أوسيمين.

ولفت رومانو إلى أن نادي تشيلسي منفتح أيضًا على النظر في العروض السعودية من أجل لوكاكو هذا الصيف.