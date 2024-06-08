زين الدين بلعيد.. 10 معلومات لا تفوتك عن صفقة الأهلي الجديدة (بروفايل)

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أحمد جودة - القاهرة - يقترب زين الدين بلعيد مدافع نادي اتحاد العاصمة الجزائري من الانضمام للنادي الأهلي وذلك بداية من الموسم القادم، ويقترب الجزائري من الانضمام وبقوة لصفوف المارد الأحمر من أجل تدعيم خط الدفاع في الانتقالات الصيفية الحالية.

10 معلومات لا تفوتك عن صفقة الأهلي الجديدة

ونستعرض عبر دوت الخليج الرياضي 10 معلومات عن الصفقة المنتظرة.

1- من أغلى لاعبي الدوري الجزائري

يعد زين الدين بلعيد ثالث أغلى لاعب تسويقيا في الدوري الجزائري.

2- بطولات غالية

حصد اللاعب بطولتين قارتين الأولى بطولة الكونفيدرالية موسم 2022-2023، والسوبر الأفريقي على حساب الأهلي.

3-تاريخ ميلاده

هو من مواليد 20 مارس عام 1999 أي يبلغ من العمر 25 عاما.

5-عدد مبارياته مع اتحاد العاصمة

خاض زين الدين بلعيد رفقة اتحاد العاصمة 137 مباراة في مختلف المسابقات.

6- عدد أهدافه

سجل زين الدين بلعيد 15 هدفًا وصنع 5 أهداف، لتصل مساهماته مع الفريق لـ 20 هدفًا.

7-بداية المسيرة

بداية مسيرة زين الدين بلعيد مع كرة القدم كانت في فريق نصر حسين داي بالدوري الجزائري.

8- أربعة سنوات مع اتحاد العاصمة

وانتقل اللاعب لاتحاد العاصمة منذ عام 2020 ليواصل الموسم الرابع مع فريقه الجديد.

9-قيمته التسويقية

بلغت القيمة السوقية للاعب بلعيد 1.4 مليون يورو.

10-موعد انتهاء عقده

ينتهي عقد اللاعب مع اتحاد العاصمة موسم 2026 في الانتقالات الصيفية.