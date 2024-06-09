نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رئيس إنبي يرد على تصريحات مصطفى شلبي المثيرة عن الأهلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن مصطفى شلبي لاعب الفريق السابق والزمالك الحالي، أخطأ في إعادة فتح الحديث عن مفاوضات الأهلي معه قبل رحيله.

الشريعي يرد على تصريحات مصطفى شلبي حول عرض الأهلي

تابع الشريعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تابعت حلقة شلبي بشكل كامل وتمت نقل تصريحاته خطأ، لأنه كان يتحدث عن عقده وقيمة راتبه في الأهلي أو الزمالك، وليس العروض المقدمة إلينا من أجله".

وأضاف أيمن الشريعي: "تواصلت مع شلبي في صباح اليوم، وأكد لي أنه كان يتحدث عن قيمة الراتب الذي سيتقاضاه سواء هنا أو هناك، وتحدث بكل شفافية".

واستطرد: "نحن في زمن الاحتراف سواء إداريًا أو على مستوى اللاعبين، واللاعب شغلته لعب الكرة فقط وينتمي للفريق الذي يتقاضى منه أجر، وهذا هو الانتماء".

واختتم: "عرض الزمالك كان أكبر من الأهلي ولذلك هو رحل إلى القلعة البيضاء، وسياستي معروفة أنا ابيع اللاعبين للفرق صاحبة العرض الأكبر ماديًا، واحترم رغبة اللاعب في حال عدم تعارضها مع سياسة استثمارات النادي".