نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. زين الدين بلعيد يؤكد انتقاله إلى الأهلي بتصرف مثير في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن المدافع الجزائري الدولي زين الدين بلعيد عن وجهة انتقاله المحتملة إلى النادي الأهلي، في تعليقه على التقارير التي تداولت مؤخرًا حسم الصفقة، تصاعدت الشائعات خلال الساعات الأخيرة، مؤكدة نجاح الأهلي في إتمام التعاقد مع بلعيد، الذي يعد من مدافعي نادي اتحاد العاصمة الجزائري.

الأهلي ينهي اتفاقه مع زين الدين بلعيد

أفادت صحيفة "الخبر" الجزائرية في تقرير لها مساء السبت، بأن الأهلي نجح في التعاقد مع بلعيد بشكل رسمي، بعد التوصل إلى اتفاق مع إدارة نادي اتحاد العاصمة.

وأوضحت الصحيفة بأن الأهلي دفع مبلغ 750 ألف دولار كقيمة لشراء عقد اللاعب مع ناديه السابق.

وفي تفاصيل الصفقة، أكدت الصحيفة أن بلعيد وقع على عقود انتقاله إلى الأهلي لمدة 4 سنوات، وسيتلقى راتبًا سنويًا قيمته 500 ألف دولار.

تأكيد انتقال زين الدين بلعيد إلى النادي الأهلي

قام زين الدين بلعيد بنشر صورة عبر حسابه الرسمي على إنستجرام منذ فترة قصيرة، وهو الخطوة التي أتت بعد تداول الأخبار التي أكدت انتقاله إلى صفوف النادي الأهلي.

في هذه الصورة، يظهر زين الدين بلعيد إلى جانب أحمد القندوسي، لاعب الأهلي الذي يتم إعارته حاليًا إلى فريق سيراميكا كليوباترا. وتم التقاط الصورة خلال تواجدهما في تدريبات منتخب الجزائر مساء اليوم السبت، وهو أول تعليق من اللاعب على الأخبار التي تحدثت عن انضمامه إلى صفوف الأهلي.