نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رسميا.. البوهي وعزوز في صفوف المالية لـ 3 مواسم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نجح مسؤولو نادي مالية كفر الزيات في التعاقد مع "ناصر البوهي" لاعب الإنتاج الحربي لمدة 3 مواسم لتدعيم صفوف الفريق بالقسم الثاني ب.

وقع اللاعب علي عقود انتقاله لفريق المالية في حضور عبدالناصر محمد المدير الفني، وجلال أبو عوف المشرف العام، ووائل سعيد مدير التعاقدات.

اللاعب من مواليد 93 ويجيد اللعب في مركز الوسط.

ويسعي فريق المالية لتدعيم صفوفه للموسم الجديد حيث ضم محمد بلحة لاعب الشرقية في أولي صفقاته، ومحمد فايز لاعب الحمام، وحسني عزوز لاعب كهرباء الإسماعيلية، وناصر البوهي لاعب الإنتاج الحربي.

مالية كفر الزيات يضم "عزوز" الإسماعيلية لـ 3 مواسم

كما تعاقد فريق مالية كفر الزيات تحت قيادة عبدالناصر محمد المدير الفني مع "حسني إبراهيم عزوز" لاعب كهرباء الإسماعيلية لمدة 3 مواسم لتدعيم صفوف الفريق بالموسم الجديد بالقسم الثاني ب.

وقع اللاعب علي عقود انتقاله لفريق المالية في حضور عبدالناصر محمد المدير الفني، وجلال أبو عوف المشرف العام، ووائل سعيد مدير التعاقدات.

اللاعب من مواليد 94 ويجيد اللعب في مركز الظهير الأيسر.