الرياضة

عاجل.. رد رسمي حاسم حول مفاوضات مع نجم إنبي

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أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، واحد من أفضل المهاجمين في الكرة المصرية وانضمامه لمنتخب مصر تكليل لتفوقه.

أيمن الشريعي: لم يستفسر عن محمد حمدي وهناك عرض برتغالي لضمه

وتابع الشريعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أوفا عند انضمامه لنادي إنبي كان مصابًا وتحملته شهرين لأنني آمنت بقدراته الفنية".

وأضاف أيمن الشريعي: "الأهلي لم يستفسر عن محمد حمدي سواء وديًا أو بشكل رسمي، ولكنه على مستوى الانحراف هناك أحد العروض المقدمة من البرتغال للحصول على خدماته".

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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