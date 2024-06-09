نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رد رسمي حاسم حول مفاوضات مع نجم إنبي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن الشريعي رئيس نادي إنبي، أن أحمد أمين أوفا مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، واحد من أفضل المهاجمين في الكرة المصرية وانضمامه لمنتخب مصر تكليل لتفوقه.

أيمن الشريعي: الأهلي لم يستفسر عن محمد حمدي وهناك عرض برتغالي لضمه

وتابع الشريعي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "أوفا عند انضمامه لنادي إنبي كان مصابًا وتحملته شهرين لأنني آمنت بقدراته الفنية".

وأضاف أيمن الشريعي: "الأهلي لم يستفسر عن محمد حمدي سواء وديًا أو بشكل رسمي، ولكنه على مستوى الانحراف هناك أحد العروض المقدمة من البرتغال للحصول على خدماته".