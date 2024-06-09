نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. رئيس لجنة المنشطات يكشف كواليس هامة في عينة رمضان صبحي "غير الآدمية" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث حازم خميس، رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، عن تفاصيل عينة رمضان صبحي، نجم فريق بيراميدز، والتي تأتي في ظل توقف اللاعب خلال الوقت الحالي بسبب الأزمة التي يمر بها، والتي تتعلق بالعينة الخاصة به.

كواليس عينة رمضان صبحي

قال حازم خميس، رئيس لجنة المنشطات المصرية: "جلسة الاستماع التي سيحضرها رمضان صبحي سيقدم فيها اللاعب دفوعه".

وأضاف خميس: "تم أخذ عينة من رمضان صبحي في شهر أغسطس وكانت (غير آدمية)، طلبنا التفسير بسبب أن العينة (غير آدمية) وليس هناك أي تأخير في الإجراءات".

أوضح رئيس لجنة المنشطات: “ما يتم حاليا في الإطار القانوني للإجراءات ويجب أن يقدم رمضان صبحي دفوع قوية لإقناع اللجنة”.

وأكد: "لا يوجد وقت محدد لاتخاذ قرار بعد تقديم رمضان صبحي دفوعه ومن الممكن أن يكون هناك جلسة استماع أخرى".

وشدد رئيس لجنة المنشطات: "أتعاطف مع كل اللاعبين المصريين فما بالك بنجم شاب مثل رمضان صبحي".