نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أيمن موكا: الجونة لم يبلغني بمفاوضات الزمالك ولم أوقع في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد أيمن موكا مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة، أن ناديه لم يبلغه بأي جديد حول مفاوضات الزمالك من أجل الحصول على خدماته خلال الفترة المقبلة.

وتابع موكا خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "لم أوقع مع نادي الزمالك، ولا أعلم مصير المفاوضات ومدى حقيقتها مع النادي".

وأضاف أيمن موكا: "نسعى لتحقيق مركز أفضل من الذي نتواجد فيه بالوقت الحالي، ولدينا إدارة محترفة، وتم تفعيل بند شرائي من لافيينا وعقدي مستمر 3 مواسم".