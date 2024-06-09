فكري صالح: هناك مدرستين في اختيار حراسة المرمى.. والشناوي قدم مباراة جيدة

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أحمد جودة - القاهرة -

علق فكري صالح، مدرب حراس مرمى منتخب مصر السابق على أداء الفراعنة أمام بوركينا فاسو في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس في إطار منافسات تصفيات كأس العالم 2026.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال فكري صالح في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية المحور: "هناك تطور كبير وملحوظ في حراسة المرمى، حيث يستخدم المدربين الخبرة والعلم".

وتابع: "هناك مدرستين في حراسة المرمى، الأولى تعتمد على الخبرات والتي تعني مشالاكة الشناوي، الحارس الأساسي للفراعنة مثل ما حدث مع ريال مدريد وتيبو كورتوا عندما عاد من الإصابة شارك بشكل أساسي".

وأكمل: "المدرسة الثانية تستخدم الأكثر جاهزية، وأنا أفضل تلك المدرسة في حراسة المرمى".

وأتم: "على حسام حسن إشراك محمد الشناوي في المباراة القادمة أمام غينيا بيساو لأنه اكتسب الخبرة وأعاد لمستواه في مباراة بوركينا على الرغم من خطأ الهدف الأول".

واختتم: "الشناوي صلح الخطأ الأول وأنقذ هدف محقق لـ بوركينا وتقييم له جيد للغاية".