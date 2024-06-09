نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. انفراجة جديدة في مفاوضات بن شرقي وحقيقة عرضين الخليج لـ "الأخطبوط" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تكثف إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، العمل على حسم بعض الصفقات الجديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة، لتدعيم صفوف الفارس الأبيض، استعدادا للموسم القادم.



- تطورات مفاوضات الزمالك وبن شرقي

وأكد سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" بن شرقي يقترب من الزمالك،

المفاوضات لازالت في بدايتها، توجد فجوة في الناحية المادية بين الطرفين".

وتابع:" بعض محبين الزمالك وأحد الرعاة سيكون له دور كبير في تمويل هذه الصفقة ويوجد العديد من الأشخاص الذين تدخلوا في حسم الصفقة".

وواصل:" حسين لبيب يدير ملف الصفقات بشكل رائع".

وأشار:" محمد صبحي ارتبط اسمه مؤخرا ببيراميدز ونادي أخر في الدوري وعرض عربي ولكن وجود حسين لبيب وأحمد سليمان كان سبب بقاء اللاعب في الزمالك".

وأختتم:" محمد صبحي قال لي أنه لن يترك الزمالك، وتلقى اللاعب مؤخرا عرضين من الدوريات العربية عن طريق أحد الوكلاء، ولكن اللاعب تمسك بتواجده في الزمالك واللاعب تغير تماما".