الرياضة

عاجل.. انفراجة جديدة في مفاوضات بن شرقي وحقيقة عرضين الخليج لـ "الأخطبوط"

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أحمد جودة - القاهرة - تكثف إدارة نادي الزمالك برئاسة حسين لبيب، العمل على حسم بعض الصفقات الجديدة، خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة،  لتدعيم صفوف الفارس الأبيض، استعدادا للموسم القادم.


- تطورات مفاوضات الزمالك وبن شرقي

وأكد سيف زاهر عبر شاشة أون تايم سبورت:" بن شرقي يقترب من الزمالك،
المفاوضات لازالت في بدايتها، توجد فجوة في الناحية المادية بين الطرفين".

وتابع:" بعض محبين الزمالك وأحد الرعاة سيكون له دور كبير في تمويل هذه الصفقة ويوجد العديد من الأشخاص الذين تدخلوا في حسم الصفقة".

وواصل:" حسين لبيب يدير ملف الصفقات بشكل رائع".

وأشار:" محمد صبحي ارتبط اسمه مؤخرا ببيراميدز ونادي أخر في الدوري وعرض عربي ولكن وجود حسين لبيب وأحمد سليمان كان سبب بقاء اللاعب في الزمالك".

وأختتم:" محمد صبحي قال لي أنه لن يترك الزمالك، وتلقى اللاعب مؤخرا عرضين من الدوريات العربية عن طريق أحد الوكلاء، ولكن اللاعب تمسك بتواجده في الزمالك واللاعب تغير تماما".

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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