نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "دا مينفعش يتقاله لا".. القيعي يكشف أسرار تعاقد الأهلي مع ميدو في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - فجر عدلي القيعي، رئيس شركة النادي الأهلي، مفاجأة مدوية عن كواليس المفاوضات بين الأهلي وأحمد حسام ميدو في الماضي، لضمه قبل العودة إلى صفوف نادي الزمالك، عقب رحلة احترافه في الدوري الإنجليزي.

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ورد القيعي في على سؤال ابراهيم فايق على ام بي سي مصر عن التعاقد نع ميدو:" دخلت في مفاوضات مع ميدو مرتين".

وتابع:" عندما كان صغير أول مرة، واحدثت معه وكانت المشكلة إنه سافر إلى الخارج مبكرا، ثم انضم لمنتخب مصر، والمرة الثانية ليس لي الحق في الحديث عنها هو من يقول".

ليؤكد ميدو أن ذلك حدث أكثر من مرة وكان أخرها، مع الخطيب وياسين منصور في منزله، تناولنا العشاء سويا".

ليختتم القيعي:" كان منوالصعب ضم ميدو بعد عودته، لأن طبيعته صعبة وحقق إنجازات مبكرا، ولكن ميدو مينفعش يتقاله لا في حاجه".