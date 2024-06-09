الرياضة

عدلي القيعي: 75% من جماهير كرة القدم في مصر أهلاوية

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أحمد جودة - القاهرة - علق عدلي القيعي، رئيس شركة النادي عن أسباب الفارق الكبير بين قطبي الكرة المصرية، الأهلي والزمالك، في ملف الرعاة منذ قديم الأزل، وأسباب استقرار القلعة الحمراء عبر مختلف الوقت.

- عدلي القيعي يتحدث عن سبب تفوق الأهلي على الزمالك

وأكد عدلي القيعي في تصريحات مع ابراهيم فايق عبر ام بي سي مصر:" ليس صحيح أن يسأل أحد كيف يحصل الأهلي على كل هذه الأموال من الرعاية لأن من يدفع لن يدفع بالعاطفة، ولكن يدفع للطرف الكسبان".

وتابع:" توجد إحصائية أن 75 % من مشجعي كرة القدم أهلاوية من أصل 50 مليون.

وأشار:" فكرة الإعلان مرتبط بعدد المتابعين وحجم الإنجازات، والأهلي الأكثر استحواذا على الإعلانات لأنه الأكثر شعبية.

وأكمل: أقول لمن يقول لماذا الزمالك يأخذ أقل من الأهلي ولماذا يأخذ الإسماعيلي أقل من الزمالك، لا أعيش شعورا بالمؤامرة لأن من يدعيها سيعيش فيها للأبد".

وأختتم:" الأهلي يسبق الجميع والاستقرار مسؤولية أبناء النادي، ونعاني من ظلم التحكيم تاريخيا وهناك وقائع مثبت".

 

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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