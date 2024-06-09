نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد في تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا في المقال التالي
أحمد جودة - القاهرة -
يترقب عشاق ومحبي الكرة الإفريقية مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم 2026 من أجل متابعة نجومهم المفضلين في الدوريات الأوروبية والعالمية.
تم تقسيم المنتخبات على تسع مجموعات تضم كل مجموعة ست منتخبات بواقع 54 منتخب وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة.
ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات تصفيات كأس العالم 2026...
- ساوتومي وبرينسيب & ليبيريا الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر
- موريتانيا & السنغال الساعة 7 مساء بتوقيت مصر
- الكونغو & توجو الساعة 7 مساء بتوقيت مصر
- جيبوتي & أثيوبيا الساعة 7 مساء بتوقيت مصر
- ناميبيا & تونس الساعة 7 مساء بتوقيت مصر