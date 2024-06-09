الرياضة

مواعيد مباريات اليوم الأحد في تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا

0 نشر
0 تبليغ

نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواعيد مباريات اليوم الأحد في تصفيات كأس العالم لقارة إفريقيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -  
يترقب عشاق ومحبي الكرة الإفريقية مواعيد مباريات تصفيات كأس العالم 2026 من أجل متابعة نجومهم المفضلين في الدوريات الأوروبية والعالمية. 


تم تقسيم المنتخبات على تسع مجموعات تضم كل مجموعة ست منتخبات بواقع 54 منتخب وتقام المباريات بنظام الذهاب والعودة.


ويستعرض دوت الخليج الرياضي مباريات تصفيات كأس العالم 2026...


- ساوتومي وبرينسيب & ليبيريا الساعة 4 عصرا بتوقيت مصر 
- موريتانيا & السنغال الساعة 7 مساء بتوقيت مصر 
- الكونغو & توجو الساعة 7  مساء بتوقيت مصر 
- جيبوتي & أثيوبيا الساعة 7 مساء بتوقيت مصر 
- ناميبيا & تونس الساعة 7 مساء بتوقيت مصر

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا