نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بوكوندجي كان: منتخب مصر قوي ومنظم وصلاح يصنع الفارق في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد بوكوندجي كان، نجم فريق نانت الفرنسي ومنتخب غينيا بيساو السابق، أن منتخب مصر فريق قوي وخطير ومنظم، مشيدًا بالوعي التكتيكي الذي يمتلكه اللاعبون المصريون ويضاهي نظراءهم في أوروبا.

أوضح كان لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي على القناة الأولى، أن المباراة المقبلة ستكون صعبة على منتخب غينيا بيساو، لكنه شدد على أن لا فرق صغيرة في إفريقيا، مشيرًا إلى أن بطولة أمم إفريقيا الأخيرة خير دليل على ذلك.

وأضاف: " أن منتخب مصر يمتلك محترفين جيدين، مثل محمد صلاح ومحمود حسن تريزيجيه، القادرين على صنع الفارق في أي وقت".

وأشار:"كان إلى أن منتخب غينيا بيساو سيبذل قصارى جهده لتقديم مباراة قوية أمام مصر، معترفًا بأن الأفضلية ستكون لمصر بحكم التاريخ والإمكانيات. كما لفت إلى أن منتخب غينيا بيساو يمتلك لاعبين محترفين في الدوري الفرنسي والبرتغالي، مثل بالدي لاعب ليون الفرنسي الذي يعتبر النجم الأول للمنتخب".

وأكمل: " أن كل الفرق في إفريقيا تعرف بعضها جيدًا، ولكل مباراة حساباتها الخاصة، مشيرًا إلى أن محمد صلاح يعد نقطة قوة في منتخب مصر، ولكنهم لن يراقبوه بشكل خاص خلال المباراة".

وتابع: " أن منتخب مصر مرشح أول للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026، فيما سيحاول منتخب غينيا بيساو التمسك بآماله لحجز المركز الثاني بالمجموعة.

أشاد:" بمنتخبات السنغال وكوت ديفوار والجزائر ومصر ونيجيريا وغانا والمغرب وتونس، معتبرًا إياها فرق الصف الأول في إفريقيا والمرشحة بقوة للصعود للمونديال القادم، لكنه أكد على تقارب مستويات المنتخبات الأفريقية حاليًا.

واختم حديثه بالإشادة بحسام حسن، لاعب منتخب مصر السابق، واصفًا إياه باللاعب العظيم وصاحب التاريخ الكبير في إفريقيا وأوروبا.