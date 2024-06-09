نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رئيس منظمة مكافحة المنشطات يكشف آخر تطورات أزمة رمضان صبحي.. وسبب تأخير الإجراءات في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات، عن آخر تطورات أزمة رمضان صبحي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز ومنتخب مصر.



وقال الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات فى تصريحات عبر برنامج الكورة مع فايق علي MBC MASR 2: "جلسة الاستماع التي سيحضرها رمضان صبحي سيقدم فيها اللاعب دفوعه".



وتابع: "تم أخذ عينة من رمضان صبحي في شهر أغسطس وكانت "غير آدمية".



وأضاف: "طلبنا التفسير بسبب أن العينة "غير آدمية"، وليس هناك أي تأخير في الإجراءات".



وشدد: " ما يتم حاليا في الإطار القانوني للإجراءات ويجب أن يقدم رمضان صبحي دفوع قوية لإقناع اللجنة".

وأكمل: "لا يوجد وقت محدد لاتخاذ قرار بعد تقديم رمضان صبحي دفوعه ومن الممكن أن يكون هناك جلسة استماع أخرى".



وشدد رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات: "لا يوجد ضغوط علىنا بشأن أزمة رمضان صبحي".



وأردف: "أتعاطف مع كل اللاعبين المصريين فما بالك بنجم شاب مثل رمضان صبحي".

واختتم الدكتور حازم خميس رئيس المنظمة المصرية لمكافحة المنشطات حديثه قائلًا: "زوجتي فوجئت بإيقاف رمضان صبحي وقالت لي "دة لاعب صغير وعايزاه يطلع بريء".