نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الأهلي غير مسؤل عن تربية الأخرين".. رد قوي من عدلي القيعي لميدو بشأن انتقال إمام عاشور في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد حسام ميدو، نجم نادي

الزمالك عن سر انتقال إمام عاشور إلى صفوف النادي الأهلي، بعد عودته من فترة احتراف قصيرة مع فريق ميتلاند الدنماركي.

- ميدو يتحدث عن انتقال إمام عاشور إلى الأهلي

وعلق ميدو عن انتقال إمام عاشور إلى الأهلي عبر شاشة قناةإم بي سي مصر مع ابراهيم فايق:" لم أتوقع رحيل إمام إلى النادي الأهلي، ولا أعلم أين مبادئ الاهلي تمنع انتقال امام عاشور للأهلي ولو صالح سليم عايش كان رفض ده بعد اهانته".

ليرد عدلي القيعي:" الأهلى لا يصبح مسؤل عن سوء سلوك من الأخرين، الاهلي مسؤل عن أبنائه لما تكون أبني وتغلط فيا ده شئ ولما تكون لاعب من بيئة وتربية مختلفة وتغلط في الاهلي وتراجع نفسك ده شئ مختلف".

وأختتم:" إمام عاشور اخطأ لأن المناخ اللي كان فيه يسمح بهذا، لاعب اعتذر اكثر من مرة للجميع وترك أوروبا وجاء إليك.. ليه مياخدش فرصة ؟".