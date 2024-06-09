نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محمد سمير: زد يسير بخطى ثابتة وهدفنا الوصول إلى المنتخب في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد محمد سمير، كابتن فريق زد، أن الفريق يسير بخطى ثابتة في الدوري بشهادة الجميع.

وأشار كابتن فريق زد، خلال حديثه لبرنامج رقم 10 مع الإعلامي كريم رمزي عبر القناة الأولى إلى أن اللعب في زد بالدرجة الثانية كان مخاطرة، لكنه اقتنع بمشروع النادي بعد الاستخارة.

وأضاف:"أن إدارة زد توفر كل ما يحتاجه الفريق لتحقيق أهدافه في المنافسة، وأنهم يتطلعون لتسطير تاريخ مشرف لهم كلاعبين مع زد، مؤكدًا أن هدفهم الوصول إلى منتخب مصر عبر بوابة النادي".

أوضح:"سمير أنهم لا يتعرضون لأي ضغوط من جانب الإدارة مع أي إخفاق. كما أشار إلى أن نادي الزمالك كبير ولكنه سيبتعد عن المنافسة حال فوز الأهلي بالمؤجلات، مشيدًا بأداء بيراميدز هذا الموسم".

أضاف:" أنه لعب مع زد 20 مباراة من أصل 27، وهو معدل جيد بالنسبة له. وأكد أن العش وإسماعيل لم يتأثرا بمفاوضات الأهلي والزمالك".

تابع: "عن حسام حسن إنه مدرب كبير وتدرب معه سنة كاملة في الاتحاد، مشددًا على ضرورة منح جهاز المنتخب الوطني كامل الدعم، متمنيًا استمراره حتى لو حدث أي إخفاق.

وأكمل:"إنه نجم كبير وتحمل الكثير من الضغوطات واقترب من تحطيم رقم حسام حسن القياسي".

وأشار: " إلى أن التتويج بدوري أبطال إفريقيا أصبح أمرًا طبيعيًا في ظل وجود الجيل الحالي من لاعبي الأهلي.

عبّر سمير عن سعادته بتتويج الزمالك بالكونفدرالية وفرحته لجماهيره،مشيدا بإمام عاشور واصفًا إياه بأحسن لاعب في مصر.

وزاد:" أن الأهلي أفضل نادي في مصر ويمتلك قائمة مميزة من اللاعبين، معبرًا عن أمنيته في العودة للأهلي من جديد".

وأردف: " أن السن لم يعد معيارًا للحكم على مستوى اللاعب، مستشهدًا بتألق عبد الله السعيد وشيكابالا، وأكد أن هناك لاعبين صغار لا يستطيعون الجري مثل اللاعبين الكبار. كما شكر أسرته على دعمهم المستمر له في مشواره الكروي".

اختتم سمير تصريحاته بتأكيد قدرة زد على الفوز بكأس مصر أو كأس الرابطة، لكنه أشار إلى أن التتويج بالدوري أمر صعب ويحتاج إلى نفس طويل.