نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميدو: لا يصح أن يكون رئيس مؤسسة الأهرام رئيسا للأهلي.. أمر غير قانوني في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تحدث أحمد حسام ميدو، نجم فريق الزمالك، عن أحد الأسباب التي تعطي دائما التفوق لصالح الغريم التقليدي، النادي الأهلي، والتي كانت سبب في الفارق الكبير بين القطبين في البطولات.

وكشف ميدو عن تلك الأسباب مؤكدا، أن الأهلي كان دائما يجد المساندة من الدولة المصرية على عكس نظيره نادي الزمالك.

- ميدو يكشف سبب تفوق الأهلي على الزمالك

وأكد ميدو في تصريحات مع ابراهيم فايق عبر ام بي سي مصر:" الأهلي يمتلك استقرار إداري بينما عدم الاستقرار الإداري في الزمالك سبب خوف اللاعبين".

وتابع:" النجم سواء أهلاوي أو زملكاوي هو من يفرض نفسه على سوق الإعلانات، والنادي الأهلي سبق الزمالك بنحو 3 خطوات في موضوع الإعلانات".

وأشار:" لايمكن أن يكون رئيس الأهلي هو رئيس وكالة الأهرام للإعلان وأتحدى أن يحدث ذلك في الوقت الحالي، والأهلي استفاد ماديا من ذلك".

وأختتم:" لا يصلح أن تصل فكرة المؤامرة ضد نادي الزمالك للأجيال القادمة، الزمالك مش واخد حقه ولكن لا أحب أن يعيش اللاعبون ذلك".