نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عماد النحاس: الأهلي سيتعرض لضغط مباريات كبير.. وبيراميدز يقدم أفضل مواسمه الكروية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

كشف عماد النحاس لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر السابق عن الصعوبة التي سيواجهها المارد الأحمر في مباريات الدوري المحلي بعد فترة التوقف الدولي.

وفاز منتخب مصر على بوركينا فاسو بهدفين مقابل هدف وحيد، في اللقاء الذي جمعهما في إطار منافسات الجولة الثالثة من التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وقال عماد النحاس في تصريحات عبر برنامج "الريمونتادا" مع الإعلامي محمد عباس، المذاع عبر فضائية "المحور": "لاعبو الأهلي والزمالك تعودوا على ضغط المباريات والأهلي والزمالك سيجدوا صعوبة في مباريات الدوري القادمة بسبب الإجهاد وضيق الوقت للتعافي".

وأكمل: "هناك صعوبة في موقف الأهلي مع المؤجلات أكثر من الزمالك، وسيتم وضع جدول مزدحم للأهلي ومن الممكن أن يخوض مباريات كل 48 ساعة، والفريق اللي هيكسب هو اللي هيكمل".

وتابع: "الأهلي لم ينتهي من مباريات الدوري الأول، وهناك أندية لما يواجهها الأهلي هذا الموسم".

وأتم: "في حال تحقيق بيراميدز لبطولة الدوري سيكون حدًا ليس مفاجئًا لي نظرًا للأداء الذي يقدموه في الموسم الحالي".

وذكر: "بيراميدز يظهر بمستوى جيد في الموسم الحالي، وهذا الموسم هو الأفضل لهم وعليهم الفوز على جميع الفرقث وليس المنافسين الأوائل فقط".