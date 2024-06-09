الرياضة

أمير هشام: كولر يعطل صفقة يوسف أيمن رغم اتفاقه مع الأهلي ويتمسك بضم العسقلاني

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أحمد جودة - القاهرة -  


أكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن النادي الأهلي أنهى كل الاتفاقات مع المصري القطري يوسف أيمن مدافع الدحيل القطري، للحصول على خدماته.

وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "كولر هو من يرفض حتى الآن ضم اللاعب، بسبب عدم مشاركته باستمرار مع فريقه ولا يضعه كخيار أول له".

وأضاف أمير هشام: "محمد مغربي مدافع الفريق المعار، تم عرضه على السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق، وتم رفض عودته بالموسم المقبل".

واختتم: "كولر يضع إياد العسقلاني مدافع سوتشي كخيار أول له واللاعب لديه ترحيب شديد بالانضمام، ولكن حتى الآن لم يتم حسم الأمور مع ناديه".

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محمد الشيخ

محمد الشيخ

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