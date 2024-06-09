نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب مجموعات تصفيات كأس العالم لقارة افريقيا 2026 في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - أسدل الستار على قرعة تصفيات كأس العالم 2026 الخاصة بالقارة الإفريقية والتي أقيمت يوم الخميس 13 يوليو 2023 في مدينة أبيدجان في ساحل العاج.



قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم إلى 48 منتخبًا بداية من النسخة المقبلة للبطولة وبالتالي زادت حصة المنتخبات الإفريقية من 5 إلى 9 مقاعد وثلث.



وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بالفعل عن النظام الجديد للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026.



يكون عدد المتأهلين في التصفيات النهائية 54 منتخبًا يقسمون على 9 مجموعات تضم كل مجموعة 6 منتخبات يلعبون فيما بينهم جولات ذهاب وعودة.

ويتأهل مباشرة إلى كأس العالم منتخبات من أصحاب المركز الأول من كل مجموعة كما سيتم تأهل أفضل أربعة وصيفين في المجموعات التسعة إلى المباريات الفاصلة الإفريقية لتحديد ممثل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم في المباريات الفاصلة بين الاتحادات.



وجاء ترتيب مجموعات التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026 كالتالي:



- المجموعة الأولى:



1 - مصر 9 نقاط

2 - غينيا بيساو 5 نقاط

3 - بوركينا فاسو 4 نقاط

4 - سيراليون 4 نقاط

5 - إثيوبيا نقطين

6 - جيبوتي صفر نقاط.



- المجموعة الثانية:



1 - السودان 7 نقاط

2 - السنغال 5 نقاط

3 - الكونغو 4 نقاط

4 - توجو 3 نقاط

5 - جنوب السودان نقطين

6 - موريتانيا نقطة واحدة.



- المجموعة الثالثة:



1 - ليسوتو 5 نقاط

2 - رواندا 4 نقاط

3 - بنين 4 نقاط

4 - جنوب إفريقيا 4 نقاط

5 - نيجيريا 3 نقاط

6 - زيمبابوي نقطتين.



- المجموعة الرابعة:



1 - الكاميرون 7 نقاط

2 - ليبيا 7 نقاط

3 - أنجولا 5 نقاط

4 - الرأس الأخضر 4 نقاط

5 - موريشيوس نقطة واحدة

6 - اسولتيني صفر نقاط.



- المجموعة الخامسة:



1 - المغرب 6 نقاط

2 - زامبيا 3 نقاط

3 - النيجر 3 نقاط

4 - تنزانيا 3 نقاط

5 - الكونغو صفر نقاط

6 - إريتريا صفر نقاط.



- المجموعة السادسة:



1 - ساحل العاج 9 نقاط

2 - الجابون 6 نقاط

3 - كينيا 4 نقاط

4 - بوروندي 4 نقاط

5 - جامبيا 3 نقاط

6 - سيشل صفر نقاط.



- المجموعة السابعة:



1 - الجزائر 6 نقاط

2 - غينيا 6 نقاط

3 - أوغندا 6 نقاط

4 - موزمبيق 6 نقاط

5 - بتسوانا 3 نقاط

6 - الصومال صفر نقاط.



- المجموعة الثامنة:



1 - تونس 9 نقاط

2 - ماولاوي 6 نقاط

3 - غينيا الاستوائية 6 نقاط

4 - نامبيا 4 نقاط

5 - ليبريا نقطة واحدة

6 - ساوتومي وبرينسيب صفر نقاط.



- المجموعة التاسعة:



1 - مدغشقر 6 نقاط

2 - جزر القمر 6 نقاط

3 - غانا 6 نقاط

4 - مالي 4 نقاط

5 - إفريقيا الوسطى 4 نقاط

6 - تشاد صفر نقاط